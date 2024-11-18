

أسوان - ناهد إمام



كرمت قمة الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي برئاسة د.هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب، جريدة «الأنباء»، وقامت بتسلم درع التكريم الزميلة ناهد إمام بحضور م.علي زين عضو مجلس إدارة الاتحاد.



وعقدت القمة تحت رعاية مجلس الوزراء المصري وجامعة الدول العربية ومحافظة أسوان والهيئة المصرية للمعارض وكوكبة من الوزراء والهيئات الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة قطر وبحضور وفود رفيعة المستوى من الكويت والسعودية وقطر وصربيا وأوغندا ونيجيريا وروسيا وبلجيكا وممثلي 35 دولة عربية وأفريقية ودولية.



وأكدت د.هدى يسى أن الإعلام يشكل الوسيلة الرئيسية لنقل المعلومات الصحيحة ونشر الأخبار للمجتمع. وبالأرقام نجحت القمة في عقد 154 لقاء B2B بين رجال الأعمال وممثلي الحكومـــات الأفريقيــــة والأوروبية والروسية، ومن بينها لقاء الوفد الروسي مع يونيس أورتوم حرم الرئيس السابق لولاية بينو النيجيرية.



وأسفـرت اللقـــاءات الثنائية عن توقيع 164 اتفاقية و8 عقود في مجالات التجارة والاستثمار في مختلف القطاعات المهمة، منها الزراعة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية. ونجحت القمة في توطيد العلاقات الاقتصادية وتعزيز الشراكات بين الدول العربية والأفريقية، من خلال تحقيق أهداف ومحاور القمة الاستراتيجية وتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة المستدامة.