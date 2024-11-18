

القاهرة - محمد صلاح



أكدت الفنانة منى زكي عدم علمها بوجود خلافات بين ورثة السيدة أم كلثوم وشركة إنتاج فيلم «الست» الذي تجسد فيه دور «كوكب الشرق» بعد أن صرح عدلي سمير رشاد، حفيد أم كلثوم، بأنهم لا يعرفون شيئا عن الفيلم، مشيرا إلى أنه لم يتم التواصل معهم للموافقة عليه، أو الحصول على معلومات تخص سيدة الغناء العربي، مؤكدة أن دورها هو التمثيل فقط وليس الأمور الإدارية.



من ناحية أخرى ضربت جهة الإنتاج والمخرج مروان حامد ستارا من السرية الشديدة منعت دخول الهواتف إلى لوكيشن التصوير خوفا من تسريب صورة منى زكي في شخصية «أم كلثوم»، خاصة أن التجهيز والمكياج للشخصية يستغرق ساعات طويلة قبل التصوير بواسطة فريق عمل أجنبي، يشارك في الفيلم: محمد فراج وتامر نبيل وعمرو سعد وأحمد داود، وضيوف شرف منهم أحمد حلمي، والعمل تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.