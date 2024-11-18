

عبدالحميد الخطيب



كشف الكاتب عثمان الشطي عن تفاصيل أحدث مشاريعه الفنية، المسرحية الوطنية الغنائية «اووه يالأزرق»، التي ستعرض لأول مرة 28 الجاري، وهي باكورة إنتاج شركة «قوت برودكشن» لأحمد الحريبي، ومن إخراج فاضل النصار الذي يخوض بها تجربته الإخراجية الأولى بعد سنوات من العمل كمصمم إضاءة ومخرج منفذ.



وقال عثمان الشطي في تصريح لـ «الأنباء»: تتضمن المسرحية العديد من الأغاني الجميلة من تلحين الفنان عبدالعزيز الويس، وتتناول بشكل شائق أبرز محطات المنتخب الكويتي لكرة القدم وتاريخه، وتدور القصة حول شاب «سالم» لاعب كرة قدم طموح يسعى لتحقيق حلمه وحلم كل كويتي في التأهل والمنافسة على كأس العالم، مشيرا إلى أن المسرحية تحمل في طياتها رسالة وطنية يتم تقديمها من خلال «حدوتة» مشوقة تمزج بين الواقع والطموحات في قالب عائلي ممتع.



واعتبر الشطي أن المسرحية تندرج تحت شعار «شجع المنتخب في الملعب»، حيث تهدف إلى تحفيز الجمهور على دعم المنتخب الوطني في جميع محطاته، خاصة في ظل استضافة الكويت لبطولة كأس الخليج المقبلة، مضيفا: «من المهم أن ندافع عن منتخبنا ونؤازره في كل حالاته، وكفنانين لنا دور في ذلك، ونأمل أن يوفق في كأس الخليج»، لافتا إلى ان المسرحية يقوم ببطولتها عدد من النجوم، منهم: عبدالعزيز الويس، روان العلي، عبدالمحسن الأسود، مشاري القبندي، محمد المنصوري، وغيرهم.



وفي ختام حديثه، كشف الكاتب عثمان الشطي عن أن لديه العديد من المشاريع المسرحية التي يعمل عليها حاليا، بعضها موجه للمهرجانات الأكاديمية والبعض الآخر موجه للجمهور العام، مؤكدا أنه سيكشف عن تفاصيل هذه المشاريع في القادم من الأيام، ملمحا إلى أن أعماله ستواصل التركيز على تعزيز الثقافة الفنية والمسرحية في الكويت.