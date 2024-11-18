

استعادت هولندا، وصيفة بطلة النسخة الأولى، هيبتها وبلغت ربع النهائي عندما تغلبت على ضيفتها المجر 4-0 على ملعب «يوهان كرويف» في أمستردام بالجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن المستوى الأول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.



وسجل فاوت فيخهورست (21 من ركلة جزاء) وكودي خاكبو (45+12) ودنزل دمفريس (64) وتيون كوبمينرس (86) أهداف هولندا التي خسرت نهائي النسخة الأولى أمام البرتغال 0-1 في بورتو والتي كانت مطالبة بالفوز اليوم لبلوغ ربع النهائي.



وفضت هولندا شراكة وصافة المجموعة مع المجر بعدما رفعت رصيدها إلى 8 نقاط بفارق خمس نقاط خلف ألمانيا المتصدرة والضامنة لتأهلها منذ الجولة الرابعة، والتي أكرمت وفادة البوسنة بسباعية نظيفة في فرايبورغ. ولحقت هولندا بألمانيا متصدرة المجموعة والبرتغال (المجموعة الأولى) وإيطاليا وفرنسا (الثانية) وإسبانيا حاملة اللقب (الرابعة) إلى ربع النهائي.



وبقيت بطاقتان لاكتمال عقد ربع النهائي وستحسمان اليوم بين 4 منتخبات هي: كرواتيا وأسكتلندا (المجموعة الأولى) والدنمارك وصربيا (الرابعة). في المقابل، تجمد رصيد المجر عند خمس نقاط وضمنت بقاءها في المستوى الأول كونها تبتعد بفارق أربع نقاط عن البوسنة التي ستنزل إلى المستوى الثاني. وحسم المنتخب الألماني صدارة المجموعة بفوزه الساحق على ضيفه البوسني بسباعية نظيفة في فرايبورغ.



سجل جمال موسيالا (2) وتيم كلايندينست (23 و79) وكاي هافيرتس (37) وفلوريان فيرتس (50 و57) والبديل لوروا سانيه (67) الأهداف.



إلى ذلك، تسعى كرواتيا للتأهل مع الثمانية «الكبار» في القارة العجوز لكن عليها أولا تجاوز عقبة المتصدر البرتغال أو على أقل تقدير تحقيق التعادل لضمان بلوغ الدور ربع النهائي ضمن منافسات المجموعة الأولى، فميا ينتظر المنتخب الأسكتلندي خسارة «الكروات» بشرط فوزه على مستضيفه پولندا لبلوغ هذا الدور.



وفي المجموعة الرابعة، يلتقي الدنمارك وصربيا في مواجهة نارية لخطف بطاقة التأهل، حيث يحتاج الدنمارك للفوز أو التعادل لبلوغ ربع النهائي بينما لا بديل لصربيا عن الفوز لتحقيق ذلك، وفي المجموعة نفسها يلتقي منتخب إسبانيا المتأهل سلفا مع سويسرا الذي لا أمل له في المنافسة.