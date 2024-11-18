

اعتمدت اللجنة الكويتية العليا المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي زين 26» في اجتماعها أمس برئاسة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري تسمية رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف نائبا لرئيس اللجنة.



وذكرت الهيئة العامة للرياضة في بيان صحافي أن الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة أقر هذا التعيين تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن تعديل تشكيل اللجنة العليا للبطولة المقرر أن تستضيفها الكويت بين 21 ديسمبر



و3 يناير المقبلين، مضيفة أنه تم أيضا تسمية رئيس اللجنة المحلية المنظمة للبطولة.



وأضافت الهيئة أنه تم اعتماد إجراءات المكتب التنفيذي بشأن تحديد آلية وأوجه الصرف على البطولة علاوة على متابعة قرارات المكتب التنفيذي المتخذة في الاجتماعات السابقة بشأن تلبية احتياجات ومتطلبات البطولة.



ولفتت إلى أن اللجنة أشادت بالإجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها في المباراة التي جمعت منتخبي الكويت وكوريا الجنوبية الخميس الماضي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي تعد تأكيدا على جاهزية الفرق المنظمة لتنظيم مباريات «خليجي زين 26».



وأوضحت الهيئة أن اللجنة اطلعت على الاستعدادات المعمول بها للمباراة المقبلة بين منتخبي الكويت والأردن المقرر إقامتها غدا ضمن تصفيات المونديال أيضا، منوهة بدور المتطوعين من الشباب الكويتي بإنجاح تنظيم هذه المباريات الكبيرة.



وذكرت أن اللجنة اطلعت أيضا على كتاب مؤسسة البرامج المشتركة بشأن إقامة فعالية إعلامية على هامش بطولة كأس الخليج العربي إضافة إلى بحث آخر الاستعدادات التنظيمية للبطولة لاستقبال الأشقاء في بلد الصداقة والسلام.



من جهة اخرى، تفقد محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي ومدير عام الهيئة بالتكليف بشار عبدالله ستاد نادي الصليبخات الجديد للوقوف على جاهزية الملعب استعدادا لاستضافة «خليجي زين 26» والتي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 حتى 3 يناير 2025 المقبلين.