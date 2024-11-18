

حققت لاعبة منتخبنا للشراع أمينة شاه، كأس المركز الثاني في النسخة الأولى من البطولة العربية للشراع للبنات التي نظمها الاتحاد البحريني للرياضات البحرية، برعاية عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية رئيسة لجنة تكافؤ الفرص بين الجنسين في المجال الرياضي الشيخة د.حصة بنت خالد آل خليفة وبمتابعة وإشراف وحضور رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية ورئيس الاتحاد العربي للشراع الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة.

وجاء فوز شاه في فئة ألكا 6 بعد منافسة كبيرة والتي تمت بمشاركة لاعبات مثلن 8 منتخبات عربية، هي: الكويت، الإمارات، عمان، الجزائر، تونس، العراق، مصر والبحرين.

وقد أشاد أمين السر العام في النادي البحري ورئيس وفد منتخبنا في البطولة خالد الفودري، بما حققته أمينة شاه من مركز مشرف، وفي تأكيد حضورها القوي ورفع اسم وعلم الكويت في هذا المحفل التي يعتبر الخطوة الأولى لتعزيز المشاركة النسائية العربية في بطولات معتمدة وذات تنظيم متميز، وبهدف المساهمة في دعم ورفع مستوى لاعبات الوطن العربي للمشاركة في البطولات القارية والدولية ولتحقيق المراكز المتقدمة.