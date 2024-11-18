

يعقوب العوضي



فاز فريق كرة اليد بنادي سلوى الصباح على نظيره نادي مصيرة العماني بنتيجة 28-20 في اللقاء الذي جمعهما أمس في افتتاح البطولة الودية النسائية الثالثة لكرة اليد المقامة على صالة نادي سلوى الصباح بمنطقة القرين، ليحقق الفريق أول نقطتين في رصيده.



هذا، وتتواصل منافسات البطولة بإقامة مباراتين اليوم، حيث يلتقي نادي مصيرة مع نادي فتاة كركوك في الـ 5.00 مساء بينما يلعب في الـ 7.00 مساء مستضيف البطولة فريق فتيات اليد بنادي سلوى الصباح مع فريق اليد بنادي البحرين.



وشهدت البطولة تطورا ملحوظا في إقامتها للمرة الثالثة على أرض الصداقة والسلام تحت رعاية رئيسة نادي سلوى الصباح الشيخة نعيمة الأحمد، والتي لم تتأخر عن دعم رياضة المرأة الكويتية والخليجية والعربية على حد سواء بغرض النهوض بها والوصول بها إلى العالمية، وعبر متابعتها لجميع جوانب البطولة الإدارية والفنية والميدانية للخروج بالبطولة في أبهى صورها.



وقد شهدت منتخباتنا الوطنية النسائية دعما كبيرا وملحوظا من الشيخة نعيمة الأحمد، خاصة في البطولات الرسمية والدولية التي كانت الكويت تشارك فيها بالإضافة إلى مشاركة نادي سلوى الصباح على المستويين المحلي والدولي أيضا، ما أسفر عن تطور رياضة المرأة الكويتية خاصة والخليجية عامة، ويستمر هذا التواصل والدعم من حتى اليوم ليتجلى في التجمع الأخوي النسائي على صالة النادي من جديد.



خسارة الناشئين



من جهة أخرى، خسر منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد من السعودية 29 -16 في اللقاء الذي جمعهما أمس الأول في افتتاح البطولة العربية الثانية المقامة على صالة فوزي الساحلي بمدينة الحمامات التونسية، ومن المقرر أن يلتقي منتخبنا مع تونس في الـ 5.00 مساء غد في ثالث مواجهاته.