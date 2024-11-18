أعلن الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف بالتكليف بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد بن رضا، أن فريق البعثة الكويتية- الپولندية اكتشف في موقع «بحرة 1» وهو مستوطنة ما قبل التاريخ تقع في صحراء الصبية شمال الكويت ما يحتمل أن يكون فناء أو ورشة لصناعة الحلي والزينة المصنوعة من الأصداف تعود إلى ثقافة العبيد قبل 7700 سنة.



وقال بن رضا في بيان صحافي صادر عن المجلس الوطني للثقافة أمس الأحد إن فريق البعثة عثر خلال موسمه الحالي على العديد من تلك الحلي أمام مساكن «ثقافة العبيد» التي تم التنقيب عليها في مواسم مختلفة إضافة إلى العديد من الفخاريات التي تعود إلى أكثر من 7000 سنة كذلك على رأس صغير لآدمي مصنوع من الطين يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي.



وذكر أن المجلس بدأ هذا الموسم إشراك قطاعات مختلفة للتعاون مع البعثات الأثرية في الكويت وتحديدا بين جامعة الكويت والبعثة الپولندية لاستخدام أجهزة مختبرية حديثة للإجابة عن تساؤلات مصدر المواد الأصلية المستخدمة في الموقع كذلك أنواع النباتات والبيئة القديمة.



من جانبه، قال أستاذ الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة الكويت الدكتور حسن أشكناني وفق البيان إن اكتشاف الرأس الآدمي الذي يعود إلى 7700 ـ 7500 سنة يعتبر من أهم الاكتشافات الأكثر إثارة للإعجاب في هذا الموسم من التنقيب الأثري.



وأضاف أشكناني أن الرأس الذي تم العثور عليه والمصنوع من الطين يتميز بالدقة وبجمجمة مستطيلة وعينين مائلتين وأنف مسطح وهي سمة مميزة للتماثيل الصغيرة من «ثقافة العبيد» وتم العثور على تماثيل من هذا النوع في سياقات قبرية ومنزلية في بلاد ما بين النهرين، لكن هذا الاكتشاف في موقع «بحرة 1» إضافة إلى الورشة يعطي تصورا أعمق لتطور ثقافة الإنسان في العصر الحجري الحديث.



من ناحيته، أكد المدير المشارك للبعثة الأثرية الكويتيــة - الپولنديــــة البروفيسور بيوتر بيلينسكي أن وجود تلك الآثار المكتشفة في موقع «بحرة 1» يطرح أسئلة مثيرة للاهتمام حول غرضها والقيمة الرمزية أو ربما الطقسية التي كانت تحملها لشعب هذا المجتمع القديم.



في السياق، أشار البيان إلى أنه من بين الاكتشافات المحورية الأخرى في «بحرة 1» أدلة على إنتاج الفخار المحلي وقد تم التعرف على نوعين من الفخار في الموقع هما «فخار عبيد مستورد» ونوع معروف باسم «الفخار الأحمر الخشن».



وأضاف البيان أن هذا النوع من الفخار يعتبر منتجا محليا في منطقة الخليج وأن هذا الاكتشاف بما في ذلك وعاء من الطين غير المحروق، علاوة على التحليلات العلمية التي أجريت تحت إشراف البروفيسورة آنا سموجورزيوسكا تشكل دليلا في المجمل قاطعا على أن «بحرة 1» هو أقدم موقع معروف لإنتاج الفخار في الخليج ما يثبت تطور هذه المستوطنة القديمة.



وأشار إلى أن البعثة الأثرية الكويتية- الپولندية قد استأنفت عملها في موقع «بحرة 1» الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 5700 سنة قبل الميلاد ويعرف بأنه أقدم وأكبر مستوطنة معروفة في شبه الجزيرة العربية من فترة «العبيد» ويعد الموقع منذ عام 2009 نقطة محورية للبحث الأثري بفضل التعاون بين المجلس الوطني للثقافة الكويتي والمركز الپولندي لآثار البحر الأبيض المتوسط في جامعة «وارسو».