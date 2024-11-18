عاطف رمضان



أعلنت رئيسة فريق شؤون إسكان المرأة الشيخة بيبي اليوسف عن موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية برئاسة وزير البلدية ووزير الإسكان عبداللطيف المشاري، على تعديلات خاصة بلائحة الرعاية السكنية بما يضمن حقوق المرأة الكويتية من تاريخ التوزيع الفعلي للقسائم السكنية حتى بنائها. وثمنت اليوسف قرار مجلس إدارة المؤسسة، لافتة إلى أن التعديلات التي تمت على لائحة الرعاية السكنية تصب في مصلحة المواطنات وتضمن حقوقهن، لاسيما ما يرتبط بمنع إجراء تعديل على المستحقين بعد إجراء قرعة توزيع البدائل السكنية توزيعا فعليا أيا كانت التغيرات على الأسرة سواء من زواج أو طلاق أو وفاة أو غيرها.