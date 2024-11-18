نفى مصدر أمني جملة وتفصيلا، صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات الخاصة بأحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن خطاب منسوب صدوره لإحدى جهات وزارة الداخلية، متضمنا أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين خلال أحداث فض الاعتصامات بميداني «رابعة العدوية» و«النهضة».



وأكد المصدر - بحسب ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط - أن المنشور المشار إليه «مفبرك»، وسبق تداوله منذ عدة أعوام وتم نفيه في حينه، وأن ذلك يدلل على حالة الإفلاس التي تعاني منها جماعة الإخوان الإرهابية، ويأتي ضمن الأكاذيب التي تروجها للتغطية على جرائمها.