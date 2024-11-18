دانت وزارة الخارجية السعودية الأحد بأشد العبارات مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي الاستهدافات الممنهجة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومنشآتها والعاملين فيها وآخرها قصف مدرسة أبوعاصي في قطاع غزة.



وجددت الوزارة، في بيان وفق وكالة الانباء السعودية (واس)، رفض المملكة القاطع لمواصلة الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين والوكالات الإغاثية والإنسانية وسط صمت المجتمع الدولي.



وطالبت المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي تزيد حجم المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وتقوض فرص تحقيق السلام في المنطقة.