

أكد رئيس نادي المسيلة للفروسية بدر الميلم، أن النادي يضم كوكبة من الفرسان والفارسات في الفئتين المبتدئة والمتوسطة، ومن خلفهم نخبة من الفرسان أصحاب الخبرة، الأمر الذي يسهل الطريق أمام ظهور أجيال جديدة من الفرسان سيكون الاعتماد عليهم في المستقبل.



ويعد نادي المسيلة من أكثر الأندية التي تحرص على تنظيم العديد من البطولات بمشاركة جميع الفرسان من أجل رفع المستوى الفني للفرسان استعدادا للاستحقاقات المقبلة.



وأوضح الميلم أن كثرة البطولات المحلية وأيضا الدولية التي تقام في الكويت تعمل على زيادة المستوى الفني للفرسان وتشجعهم على الاستمرار في هذه الرياضة الجميلة، وأن أكثر ما يميز الكويت هو وجود العديد من الأندية ومراكز تدريب الفروسية، الأمر الذي شجع العديد من الأشخاص ممارسة رياضة الفروسية بصفة عامة وفروسية قفز الحواجز بصفة خاصة، وهناك أبطال في الكويت وصلوا إلى المستويات العالمية وحققوا ميداليات باسم الكويت.



وقال الميلم: «الكويت تتميز بوجود نخبة من الحكام من الرجال والسيدات، الذين أثبتوا جدارتهم وخبرتهم في إدارة العديد من البطولات المحلية وحتى البطولات الخارجية، وجميعنا شاهد مدى استعانة الدول الخليجية والعربية الشقيقة بحكام ومعلقين في بطولات الفروسية سواء في قفز الحواجز أو حتى في بطولات جمال الخيل العربي».