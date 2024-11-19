

القاهرة - محمد سامي



يستضيف المنتخب المصري اليوم الثلاثاء نظيره منتخب بوتسوانا ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 المقررة بالمغرب، وذلك في الـ6.00 مساء بتوقيت الكويت على ملعب ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ولا يحمل اللقاء أي أهمية لـ «الفراعنة» بعدما حسموا تأهلهم للنهائيات كمتصدر للمجموعة رسميا بالجولة الماضية برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وحيد مع الرأس الأخضر، في المقابل يحتل منتخب بوتسوانا المركز الثاني بـ7 نقاط ويحتاج إلى الفوز أو التعادل من أجل التأهل، وفي نفس التوقيت تلعب موريتانيا مع الرأس الأخضر، حيث تحتاج الأولى الفوز لضمان تأهلها إلى النهائيات بشرط فوز مصر على بوتسوانا.



ومن المقرر أن يعود المنتخب المصري بقيادة مدربه الوطني حسام حسن للتجمع مرة أخرى في مارس المقبل حسب الأجندة الدولية لخوض الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس العالم ضد منتخبي إثيوبيا بالخارج ثم سيراليون بالقاهرة.



وفي إطار آخر، تعادل منتخب الشباب تحت 20 عاما بقيادة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي مع نظيره الجزائري 1-1 أمس الأول بستاد هيئة قناة السويس ضمن الجولة الثانية من بطولة شمال افريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الافريقية للشباب.



وكان «شباب الفراعنة» قد خسر أمام المغرب 1-2 في الجولة الأولى، فيما سيلتقى غدا الأربعاء مع ليبيا لتحسين موقعه بجدول الترتيب الذي يتصدره منتخب المغرب برصيد 6 نقاط، ثم تونس بثلاث نقاط، فالجزائر ومصر بنقطة واحدة، وأخيرا ليبيا بلا نقاط.



ويتأهل أول وثاني الترتيب لنهائيات أمم افريقيا 2025 والتي لم يتحدد موعد ومكان استضافتها بعد.



إلى ذلك، حقق الزمالك فوزا مستحقا على غريمه التقليدي الأهلي 32-30 في لقاء المرحلة الأولى من منافسات دوري المحترفين لكرة اليد.