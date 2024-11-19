حققت دولة الكويت إنجازا رياضيا بارزا بحصولها على ثمانية مناصب مهمة في لجان الاتحاد العربي للخماسي الحديث خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأول للدورة الانتخابية 2024/2028.



وقال رئيس الاتحاد الكويتي للخماسي الحديث ناصر الوليد في تصريح لـ «كونا» ان ذلك جاء على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث في العاصمة الرياض يومي 16 و17 نوفمبر الحالي.



وأضاف ان دولة الكويت حصلت على ثقة مجلس الإدارة بالإجماع في ثمانية مناصب رئيسية توزعت بين رئاسة وعضوية لجان مختلفة، حيث جاء أحمد الظفيري رئيسا للجنة الفنية وحمد العنزي رئيسا للجنة المدربين وراشد الركيبي رئيسا للجنة الإعلامية ومشعل الصهيبي عضوا في لجنة التخطيط الاستراتيجي والتطوير ومحمد عبدالله عضوا في لجنة المسابقات وأحمد الأمير عضوا في لجنة اللاعبين ومريم القلاف نائبا لرئيس لجنة المرأة وهناء المطيري عضوا في لجنة المرأة.



كما يبرز منصب ناصر الوليد النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي الذي تم تفويضه بالإشراف المباشر على عمل اللجان ومراجعة تقاريرها.



وشارك رئيس الاتحاد الكويتي للخماسي الحديث في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي التي شهدت حضور أكثر من 100 دولة في الرياض، حيث جرى انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي ولجانه للدورة الجديدة