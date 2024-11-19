أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت وبشدة الاستهداف المتكرر والممنهج للمؤسسات والمنشآت والعاملين بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) والذي كان آخره القصف المتعمد لمدرسة أبو عاصي في قطاع غزة وراح ضحيته عدد من الفلسطينيين وتسبب بإصابة آخرين.



وقالت «الخارجية»، في بيان لها، إن دولة الكويت تستنكر وترفض هذه السياسة الإجرامية التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإيقاف إمعان الاحتلال الاسرائيلي في ممارساته اللامحدودة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وانتقاص حقوقه المشروعة والوقوف ضد كل محاولات نشر الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم.