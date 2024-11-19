عبدالعزيز الفضلي



في خطوة تعكس روح التضامن الإنساني، قدمت جمعية الكشافة الكويتية وبالتعاون مع الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب والاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات مساهمة كبيرة في التخفيف من معاناة الأشقاء في لبنان من خلال تبرعها بمساعدات إنسانية تحتوي على ملابس وبطانيات للمحتاجين والمتضررين من الحرب الدائرة حاليا على الاشقاء اللبنانيين.



وقام فريق من الكشافة الكويتية بتسليم المساعدات إلى جمعية الهلال الاحمر الكويتي.



وقالت الجمعية في بيان لها إن هذه المساعدات تندرج ضمن إطار المسؤولية المجتمعية للكشافة، التي لا تقتصر على النشاطات الكشفية بل تمتد لتشمل العمل الإنساني ومساعدة الآخرين في الأوقات الصعبة. مشيرة إلى أن هذه المبادرة هي جزء من المساعدات التي تقوم بها دولة الكويت بلد الإنسانية للاشقاء اللبنانيين للوقوف معهم خاصة مع دخول موسم الشتاء.



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