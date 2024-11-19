قال سفيرنا لدى سلطنة عمان د.محمد الهاجري إن العلاقات الأخوية التي تربط الكويت وسلطنة عمان ترتكز على أرضية صلبة وثابتة منذ سنوات طويلة يعززها باستمرار مبدأ التعاون والتنسيق بين الجانبين في جميع المجالات وعلى المستويات الرسمية والشعبية كافة.



جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الهاجري لـ «كونا» بمناسبة احتفال سلطنة عمان باليوم الوطني الـ 54 الذي يصادف 18 نوفمبر من كل عام.



وأكد الهاجري متانة العلاقات الكويتية ـ العمانية وعمقها الراسخ، مشيرا إلى الاهتمام والرعاية اللتين تحظيان بهما تلك العلاقات من القيادة الحكيمة في كلا البلدين الشقيقين.



ولفت في هذا الصدد إلى مشروع «مصفاة الدقم» الذي يعد أضخم المشاريع النفطية المشتركة بين البلدين وإحدى ثمار الروابط الوثيقة والتاريخية بينهما، مبينا دوره في عكس الصورة المميزة للعلاقات الكويتية ـ العمانية.



وذكر أن سلطنة عمان تواصل تقدمها بخطى ثابتة في جميع المجالات، كما تشهد نموا ملحوظا في كل القطاعات بفضل التوجيهات الحكيمة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الذي يقود بلاده نحو مستقبل مشرق زاخر بالإنجازات.



وهنأ الهاجري قيادة وحكومة وشعب سلطنة عمان بهذه المناسبة المجيدة، سائلا الله العلي القدير أن يديم على السلطنة الأمن والأمان والاستقرار وأن تواصل مسيرتها في النمو والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.