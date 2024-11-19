التقى مبعوث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وزير الخارجية عبدالله اليحيا رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى العاصمة الدوحة.



وتم خلال اللقاء استعراض الأواصر الوثيقة والعلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات ومناقشة أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.



وسلم مبعوث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وزير الخارجية عبدالله اليحيا رسالة خطية من سموه إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر تتضمن الدعوة لحضور اجتماع المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقرر أن تستضيفه الكويت في الأول من ديسمبر المقبل، وتتصل كذلك بالأواصر التاريخية المتينة والعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.



جاء ذلك خلال لقاء نائب أمير دولة قطر سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني وزير الخارجية في الدوحة.



كما سلم مبعوث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وزير الخارجية عبدالله اليحيا رسالة خطية من سموه إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان تتضمن الدعوة لحضور اجتماع المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقرر أن تستضيفه الكويت بتاريخ 1 ديسمبر 2024، وتتصل كذلك بالأواصر التاريخية المتينة والعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم بين وزير الخارجية عبدالله اليحيا ووزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي في إطار زيارته للعاصمة مسقط.