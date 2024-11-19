تجـــــاوزت القيمة السوقية للأسهم في سوقي أبوظبي ودبي حاجز التريليون دولار للمرة الأولى، متخطية أسواقا عالمية أخرى مثل بورصتي ميلان ومدريد.



وساهمت الإدراجــات المتعددة في أبوظبي ودبي في رفع القيمة السوقية للشركات الإماراتية، بالإضافة إلى الوزن الكبير للشركات شبه الحكومية في العاصمة الإماراتية، فيما تشكل مجموعة «IHC» ربع قيمة السوقين مجتمعين عند ما يقرب من 250 مليار دولار.



وكان المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، الذي يقيس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة، قد سجل ارتفاعا بنسبة 2.14% في نهاية الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام نفسه، كما سجل المؤشر نموا على أساس سنوي بلغ 1.50%، نتيجة ارتفاع غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المضمنة في المؤشر المركب. وشهدت 13 بورصة عربية ارتفاعا، مقابل تسجيل 3 بورصات عربية تراجعا في نهاية الفترة.



وحققت بورصة بيروت أعلى نسبة ارتفاع بين البورصات العربية بزيادة 29.03%، تلتها بورصتا مصر ودمشق بنسبة بلغت 13.76% و12.66% على التوالي، أما في الإمارات، فقد شهدت بورصة دبي أداء جيدا حيث ارتفع مؤشرها بنسبة 11.75%، كما سجلت بورصات الدار البيضاء وقطر والعراق ارتفاعا تراوح بين 11.75% و5.35%.