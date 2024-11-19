استقرت عملة بيتكوين عند مستويات 90 ألف دولار على الرغم من تراجع نسبة سيطرتها من مجمل السوق، وأضافت العملات المشفرة الأخرى أكثر من 100 مليار دولار للقيمة السوقية خلال عطلة نهاية الأسبوع نتيجة عمليات تدوير يقوم بها المستثمرون على هذه العملات، وتجاوزت القيمة السوقية لمجمل سوق العملات المشفرة صباح أمس، 3.06 تريليونات دولار وذلك للمرة الأولى في تاريخها.



وشهدت العملات الرقمية ارتفاعات صاروخية عقب فوز الرئيس دونالد ترامب بالسباق الانتخابي نحو البيت الأبيض. وكان ترامب قد وعد خلال مؤتمر البيتكوين 2024 بأن يجعل الولايات المتحدة «عاصمة العملة المشفرة في العالم وبطل بيتكوين الخارق، وأن ينشئ احتياطيا استراتيجيا من البيتكوين».



وبعد فوز ترامب، اقتربت عملة البيتكوين أكثر من مستوى 100 ألف دولار وتجاوزت 93 ألفا، قبل أن تعود وتتداول عند 90717 دولارا. ووصلت القيمة السوقية للعملة إلى 1.79 تريليون دولار. ودفع هذا الارتفاع الصاروخي سوق العملات المشفرة المجمعة إلى ما يزيد على 3 تريليونات دولار لأول مرة، وهو ما يفوق إجمالي الناتج المحلي لجميع دول قارة أفريقيا التي تتكون من 54 دولة.



وبالتوازي مع عملة البيتكوين، ارتفعت أغلبية العملات الرقمية لاسيما عملة الدوجكوين والريبل وغيرهما من العملات التي تأثرت بهذا الفوز، حيث قفزت عملة الدوجكوين بعد اختيار ترامب للملياردير الأميركي إيلون ماسك وزيرا للكفاءة الحكومية في حكومته، ومن المعروف أن إيلون ماسك هو أبرز المناصرين لعملة الدوجكوين.