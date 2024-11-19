عاود رئيس مجموعة الثمانين عادل يوسف الزواوي افتتاح ديوانه، حيث توافد العديد من الرواد والزوار والضيوف من مختلف الفعاليات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، إضافة إلى سفراء الدول الشقيقة والصديقة.