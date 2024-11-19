twitter facebook whatsapp viber telegram email رئيس مجموعة الثمانين يعاود استقبال رواد ديوانه الثلاثاء 2024/11/19 المصدر : الأنباء A+ A- مرزوق الغانم وعادل الزواويالعم أحمد الثويني وعادل الزواوي وصالح الفضالةعادل الزواوي والسفير خالد الدويسان والسفير المغربي علي ابن عيسىفهد البحر وعادل الزواويطلال البحر وأنور الياسين وعادل الزواوي عاود رئيس مجموعة الثمانين عادل يوسف الزواوي افتتاح ديوانه، حيث توافد العديد من الرواد والزوار والضيوف من مختلف الفعاليات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، إضافة إلى سفراء الدول الشقيقة والصديقة.