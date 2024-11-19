وصلت الطائرة الاغاثية الرابعة من الجسر الجوي الكويتي إلى لبنان أمس الاثنين محملة بـ40 طنا من المواد الغذائية والبطانيات ضمن حملة «الكويت بجانبكم».



وقال القائم بأعمال سفارتنا لدى لبنان الوزير المفوض عبدالله الشاهين لـ«كونا» إنه «حرصا على استكمال كل سبل معالجة أزمة النزوح والتخفيف من تداعياتها إثر استمرار اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي على لبنان تم ارسال الطائرة الجوية الكويتية الرابعة في اطار الجسر الجوي الاغاثي الكويتي للبنان».



وأضاف ان «حمولة الطائرة تقدر بـ 40 طنا من المواد الايوائية والغذائية المقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي إلى الصليب الأحمر اللبناني وبهذا تكون قد سلمت الشحنة الأولى إلى وزارة الصحة اللبنانية والثانية والثالثة إلى الهيئة العليا للاغاثة والرابعة للصليب الأحمر اللبناني للمساهمة في التخفيف من تداعيات أزمة النزوح».



من جهته، قال منسق الإغاثة في الصليب الأحمر اللبناني يوسف بطرس لـ«كونا» ان «الكويت حاضرة إلى جانب لبنان دائما في هذه الظروف الصعبة التي ادت إلى نزوح مئات الآلاف من السكان».



وتوجه بالشكر لجمعية الهلال الاحمر الكويتي السباقة في تقديم العون وبذل الجهود الاغاثية في لبنان موضحا «نحن في في الصليب الأحمر اللبناني شاهدون على ذلك من خلال التنسيق معها والعلاقة الوطيدة التي تجمعنا بها».



وكان في استقبال طائرة المساعدات الكويتية في المطار القائم بأعمال سفارتنا لدى لبنان الوزير المفوض عبدالله الشاهين وأعضاء السفارة إلى جانب وفد من الصليب الاحمر اللبناني.



يذكر ان جمعية الهلال الاحمر الكويتي قامت خلال الحرب الحالية بتقديم المساعدات الإنسانية لآلاف الأسر اللبنانية في القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للحدود اضافة إلى حملة المساعدات العاجلة للأسر النازحة التي تضررت قراهم وبلداتهم من جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي.