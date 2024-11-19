أطلقت جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في دورتها الحالية الـ 24 مسابقة «هاكثون الكويت» بنسختها الثانية، وهي منصة تعليمية وتطويرية لتسريع المشاريع الشبابية الريادية ذات الابتكار الرقمي بالمجالات كافة.



وقال رئيس اللجنة المنظمة العليا في الجائزة م.بسام الشمري لـ (كونا) إن الجائزة منذ إطلاقها عام 2001 وهي رائدة بمسيرتها المقترنة بالابتكار الرقمي من خلال إطلاق مبادرات وفعاليات عدة مختلفة تسلط الضوء على أهمية التحولات الرقمية باقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة.



وأضاف الشمري أن النسخة الثانية من «الهاكثون» هذا العام تسعى إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة لريادة الأعمال الرقمية والنمو القائم على الابتكار ودعم الشباب الكويتي لإطلاق العنان لإمكاناتهم وقدراتهم الإبداعية.



من جانبه، قال عضو اللجنة المنظمة العليا بالجائزة رجب العلوش لـ (كونا) إنه تم تسجيل 84 مشروعا بالهاكثون من داخل الكويت حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي بالتعاون مع أكثر من 15 جهة معنية في مقدمتها مركز الكويت للابتكار بوصفه شريكا رئيسيا والهيئة العامة للشباب، بوصفها شريكا إعلاميا.



وذكر العلوش أنه تم الانتهاء أخيرا من المرحلة الأولى (التصفية) ونتج عنها إدخال 22 فريقا في معسكر ابتكاري تطويري على مدار 4 أيام متتابعة منذ 4 حتى 9 الجاري بمركز الكويت للابتكار.



وأفاد بأن هذه المرحلة حققت دعما وتعزيزا لمهارات أعضاء تلك الفرق وقدراتهم الفنية والريادية وتحسينا لمشاريعهم الرقمية فضلا عن تبادلهم الخبرات مع رياديين ناجحين بسوق العمل وخبراء متخصصين بهذا الشأن، مبينا أن الفرق تعمل حاليا على مدار الساعة لكي تحظى بالفوز بالمراكز الثلاثة الأولى بالمرحلة الأخيرة.