يتوقع محللو «سيتي غروب» أن تسجل أسهم الأسواق الناشئة أداء أضعف من نظيراتها العالمية بعد فوز دونالد ترامب مؤخرا في الانتخابات الرئاسية الأميركية، على الرغم من المبادرات السياسية الأخيرة للصين والنمو الاقتصادي العالمي.



وقال البنك، في مذكرة، إنه يتوقع أن تشكل سياسات ترامب التجارية عبئا على النمو العالمي، في حين أن قوة الدولار الأميركي قد تزيد من الضغوط على أصول الأسواق الناشئة، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز» واطلعت عليه «العربية Business».



ويتوقع «سيتي غروب» أن تكون السعودية والهند أقل تعرضا لمخاطر التجارة، ورفعت تصنيف أكبر مصدر للنفط إلى «زيادة الوزن» في المحفظة من «نقص الوزن».



لكنه خفض تصنيف الهند إلى «محايد» من «زيادة الوزن»، مشيرا إلى توقف نمو الأرباح وضغوط البيع من جانب المستثمرين الأجانب في أعقاب تدابير دعم السياسة الأخيرة في الصين.



وتوقع «سيتي غروب» أن يلامس مؤشر «نيفتي 50» الهندي مستويات 25.000 بحلول سبتمبر 2025 - بزيادة بنحو 6% عن مستوى إغلاقه الأخير، ورفع «سيتي» تصنيف جنوب أفريقيا إلى «زيادة الوزن» من «محايد»، مشيرا إلى نمو ربح جذاب ورياح مواتية محتملة من تدابير التحفيز الصينية.



بينما خفض البنك التصنيف لكوريا الجنوبية إلى «نقص الوزن»، مشيرا إلى ضعف نمو أرباح الشركات في البلاد. كما حذر «سيتي» من أن زيادة عدم اليقين في السياسة التجارية قد تثقل كاهل اقتصاد كوريا وتضر بصادراتها إلى الولايات المتحدة.



ومع ذلك، رجح «سيتي» أن يلامس مؤشر «كوسبي» الكوري مستوى 2800 نقطة بمنتصف عام 2025، بزيادة 16% عن المستويات الحالية. إذ يتوقع البنك زخما من التعافي في أرباح أشباه الموصلات وخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المحلي لدعم المؤشر بشكل أكبر في النصف الثاني من عام 2025.



على نطاق واسع، يحمل «سيتي غروب» تصنيف «محايد» لأسهم الأسواق الناشئة، ويتوقع أن يلامس مؤشر «مورغان ستانلي للأسهم الناشئة» مستوى 1.210 نقطة بمنتصف عام 2025، بزيادة حوالي 10% عن المستويات الحالية.