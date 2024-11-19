

مفرح الشمري



وسط حضور غفير احتضنته خشبة المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وتحت رعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، وبحضور الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار والأمين العام المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل، انطلقت أمس الأول النسخة الـ24 من مهرجان الموسيقى الدولي، والتي حضرها نخبة من المطربين والمتخصصين والأكاديميين في الخليج والوطن العربي.



الليلة الافتتاحية من المهرجان خصصت لتكريم المطرب القدير محمد البلوشي وذلك لاختياره من قبل اللجنة العليا للمهرجان شخصية المهرجان لهذه الدورة وذلك لمسيرته الكبيرة في الساحة الغنائية المحلية والخليجية والعربية ولعطاءاته وإنجازاته للأغنية الكويتية، وهو تكريم مستحق لمطرب يستحق من الجميع التقدير والاحترام، و«كثر الله خيره»، على الألحان والأغاني العاطفية والوطنية التي قدمها ولاتزال في الأذهان.



انطلق حفل الافتتاح بكلمة ألقاها أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار أكد فيها ان هذا المهرجان أسسه المجلس في عام 1998 ليخلد التراث الموسيقي الكويتي والعربي.



وأضاف أن المهرجان يهدف إلى إحياء تاريخ الفن والإرث للأجيال القادمة ويعيد إحياء الألحان التي خلدها نجوم الفن الكويتي والعربي.



وقال «ولأن الموسيقى لغة عالمية في مهرجان موسيقي دولي، فالمهرجان يحيي الموسيقى الغربية والأجنبية كذلك بمشاركة نخبة من العازفين العالميين والموسيقيين الموهوبين من أنحاء العالم».



وأكد أن المجلس يتحدى ذاته في كل عام ليرتقي بكل المهرجانات والأنشطة والفعاليات المقدمة لتساير وتواكب متطلبات الشباب وتغيرات الوقت وتسارعات الزمن «مراعين إرثنا الوطني ومحافظين على تراثنا الفني».



وقال «إننا في المجلس نولي المحافظة على تراثنا الفني بجميع تفرعاته بالتعاون مع مختلف المؤسسات والقطاعات من داخل المجلس وخارجه ونحن اليوم نستكمل مسيرة فنية تحمل كنزا فنيا وثقافيا نفخر به».



وبين أن المجلس حرص على أن يحمل المهرجان في دورته الـ24 تبادلا ثقافيا وفنيا بين الشعوب والبلدان من جميع الأقطار الخليجية والعربية والغربية، وركز على أن تكون دورته الحالية مختلفة من خلال تنوع أمسياته الموسيقية والورش الفنية والندوات المصاحبة الممتدة طوال مدة المهرجان وتكريم كل فنان ترك بصمة فنية وإرثا موسيقيا يخلد في الذاكرة.



من جانبه، أشاد الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس ورئيس المهرجان مساعد الزامل في كلمة مماثلة بجهود وزير الإعلام رئيس المجلس وجهود الأمين العام لدعمهما المطلق واهتمامهما المباشر في المتابعة والتوجيه ليكون مهرجان الموسيقى الدولي في دورته الـ24 مميزا في عقد دوراته.



وقال «حرصنا منذ الوهلة الأولى على أن تكون المؤسسات الأكاديمية الفنية والثقافية شريكة في التخطيط ممثلة في المعهد العالي للفنون الموسيقية وقسم الموسيقى في المعهد التطبيقي ومركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وكذلك نخبة من العاملين في المجلس لتحملهم المسؤولية ميدانيا لقيادة العمل الثقافي مستقبلا».



وبين أن اللجنة العليا رأت بالإجماع اختيار الفنان القدير محمد البلوشي شخصية المهرجان لما له من تاريخ فني مفعم بالعطاء على جميع المستويات الفنية محليا وخليجيا وعربيا.



كما أشار إلى اختيار الشخصيات المكرمة باعتزاز وتقدير لشخصيات فنية عالم اللحن والغناء والعلم والبحث توشحت بالعطاء من دولة الكويت والدول الخليجية والعربية قطر والبحرين تونس ومصر.



وقال «تشرفنا أن يكون ضيوفنا من أعلام الفن العربي من المحيط إلى الخليج وحرصنا على التنوع الفني لتكون ليالينا الفنية كويتية خليجية عربية عالمية تتوافق مع الأهداف والغايات التي أنشئ من أجلها المهرجان».



وتم خلال الحفل تكريم نخبة من الفنانين الذين قدموا الجهد في مجال الموسيقى، وهم: د.يوسف الرشيد من الكويت والملحن محمد المرزوقي من قطر والمطرب إبراهيم حبيب من البحرين والموسيقية هناء العشماوي من مصر والمطربة لطيفة التونسية.



وشارك في هذه الأمسية المطربون فيصل السعد وحمد المانع ومساعد البلوشي وفهد السالم الذين قدموا مجموعة من أبرز ألحان وأغاني الفنان محمد البلوشي بقيادة المايسترو د.محمد البعيجان منها «من شكالي حاله»، «كثر الله خيرك»، «حبيبي عسى ربي»، «سألنا عنك»، «شقاوي»، «شالعجب مريت»، «ويلي واه»، «هويا هو» ليختتم هذه الامسية الغنائية المحتفى به الفنان القدير محمد البلوشي الذي غنى «كل شي معقول»، و«يا سعود»، و«يانار شبي» وأغنية «ياكويتنا أم السلام» مع المطربين حمد المانع وفيصل السعد، والذي ردد كلماتها معهم الجمهور الغفير الذي تفاعل مع هذه الأغنية الوطنية العالقة في القلوب.