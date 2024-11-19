

القاهرة - محمد صلاح



تدرس الفنانة بشرى وزوجها خالد حميدة فكرة تقديم برنامج تلفزيوني يتناول مشاكل حياتهما وأبرز التفاصيل التي تحدث يوميا في منزلهما والتعامل معها، وتتم خلاله استضافة أصدقائهما والخبراء لمناقشتهم فيما يحدث في الحياة الزوجية.



والطريف أن البرنامج سيوثق ويعرض كل تصرفات بشرى وخالد وآرائهما واختلافهما، ورحلتهما في أعمالهما الفنية وحياتهما وسفرهما، ولن يتم الترتيب مسبقا لفقرات الحلقات حتى تكون تلقائية جدا، ولم يختارا حتى اللحظة عنوانا للبرنامج الواقعي، وأنهما حاليا في مرحلة التفاوض مع عدد من المنصات الرقمية، لاختيار الأنسب.



إلى ذلك، نفت بشرى شائعة انتظارها مولودا جديدا، واكتفت في صفحتها الرسمية على «انستغرام» بابتسامة سخرية، لتؤكد عدم صحة ما ردده البعض على وسائل التواصل الاجتماعي بحدوث حمل وأنها تختار اسم المولود.