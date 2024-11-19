

يعقوب العوضي



يلتقي منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد مع نظيره السعودي في 5:00 مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات بطولة اليد الثالثة للناشئين والمقامة في مدينة الحمامات التونسية.



وفي السياق ذاته، حقق منتخبنا فوزا مستحقا على الجزائر بنتيجة 29-19 في اللقاء الذي جمعهما أمس الأول رافعا رصيده إلى 4 نقاط.



من جهة أخرى، يلعب الكويت مع كاظمة في 5:00 مساء اليوم في إطار منافسات دور الـ 8 من البطولة الآسيوية الـ 27 المقامة في الدوحة، حيث تأهل «الأبيض» متصدرا الترتيب العام للمجموعة الأولى بـ 6 نقاط وذلك عقب تحقيق فوزه الثالث تواليا أمس الأول على الريان القطري بنتيجة 34-31، فيما تأهل كاظمة رابعا عن المجموعة الثانية برصيد نقطتين.



3 مباريات في الدوري



في إطار متصل، تقام اليوم 3 مباريات ضمن الجولة الثامنة من الدوري العام على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، فيلعب الصليبخات (8 نقاط) مع التضامن (نقطة واحدة فقط) في 4:30 عصرا، كما يتواجه الفحيحيل (6 نقاط) مع القادسية (6 نقاط) في 6:00 مساء، بينما يلعب النصر (6 نقاط) مع برقان (9 نقاط) في 7:30 مساء.



ويبحث القادسية اليوم عن الفوز بأي ثمن فلا مجال لنزيف المزيد من النقاط وإلا فإن الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى سيكون محتما، بينما يطمح الفحيحيل للظهور بصورة تليق به.



مواجهة نسائية بين قطر والبحرين



إلى ذلك، يلعب المنتخب القطري مع فريق البحرين البحريني في 6:00 مساء في إطار منافسات البطولة الودية النسائية الثالثة لكرة اليد والمقامة على صالة نادي سلوى الصباح في منطقة القرين برعاية رئيسة النادي الشيخة نعيمة الأحمد.