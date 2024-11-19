

ثأرت فرنسا من مضيفتها إيطاليا وأزاحتها عن صدارة المجموعة الثانية من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية في كرة القدم بالفوز عليها 3-1 في ميلانو، فيما عادت إنجلترا بين الكبار بفوزها الكبير على أيرلندا 5-0 في المجموعة الثانية للمستوى الثاني.



فعلى ملعب «سان سيرو» وبعدما اكتفى بأربعة أهداف في مبارياته الدولية الـ 49 السابقة، كان لاعب وسط يوفنتوس السابق أدريان رابيو على الموعد بتسجيله هدفين من أهداف فرنسا الثلاثة التي جاءت جميعها من كرات ثابتة، ليثأر لبلاده التي خسرت ذهابا في «بارك دي برينس» بالنتيجة ذاتها.



ودخل المنتخبان الجولة السادسة الأخيرة وهما ضامنان لتأهلهما إلى ربع النهائي.



ونتيجة تعادل الطرفين في المواجهتين المباشرتين، احتكم إلى فارق الأهداف الإجمالي الذي صب لصالح فرنسا بفارق هدف، لتتصدر المجموعة أمام «الآزوري».



وعلى «ويمبلي»، عاد المنتخب الانجليزي إلى المستوى الأول بفوزه الساحق على ضيفه الأيرلندي 5-0 في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.



وانتظرت إنجلترا بداية الشوط الثاني لتسجيل ثلاثة أهداف في غضون 5 دقائق و36 ثانية تناوب عليها القائد الهداف التاريخي هاري كين (53 من ركلة جزاء) وأنتوني غوردون (55) وكونور غالاغر (58)، قبل أن يضيف البديلان جاريد بوين (76) وتايلور هاروود-بيليس (79) الهدفين الرابع والخامس تواليا.





