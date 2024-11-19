

بحضور رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ورئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم ورئيس مجموعة «bnk» بدر ناصر الخرافي ووزير التجارة والصناعة خليفة العجيل ومدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله وسفراء كل من دولة الإمارات العربية المتحدة د.مطر النيادي ومملكة إسبانيا مانويل غمايو وهنغاريا اندراس سايو والقائم بأعمال السفارة الأرجنتينية روزا ديليا غوميز وحشد جماهيري كبير امتلأت به جنبات ملعب الارينا، اختتمت بطولة «بريميير بادل الكويت p1» للرجال بفوز الثنائي الإسباني أرتورو كوييو والأرجنتيني أغوستين تابيا على حساب الثنائي الأرجنتيني فرانكو ستوباتشوك والإسباني ميغيل يانغواس بمجموعتين دون رد، كما حصد الثنائي سانشيز وخوسيماريا لقب السيدات.



وعقب اختتام البطولة، أكد رئيس مجموعة «bnk» بدر ناصر الخرافي في تصريحات للصحافيين أن الرياضة الكويتية تشهد تقدما كبيرا في ظل الدعم السامي والتوجيهات المباشرة من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والتي كانت وراء تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير، مضيفا: «راح تشوفون مستقبل مشرق للرياضة الكويتية بفضل من الله ثم توجيهات ورؤية صاحب السمو وعمل الفريق الحكومي»، كما تقدم الخرافي بالشكر إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، مؤكدا أن اليوسف سهل وذلل جميع العقبات التي واجهتنا ودعم فعاليات البطولة حتى الآن وعزز هذا الدعم بحضوره الحفل الختامي.



وبين الخرافي قائلا: «صحيح أن بطولة بريميير بادل الكويت كانت بتنظيم من القطاع الخاص، لكنها لم تكن لتنجح لولا الدعم الحكومي الذي سهل لها جميع الإجراءات، بالإضافة إلى حضور الشيخ فهد اليوسف الذي يوضح مدى اهتمامه الكبير بالشباب والرياضة الكويتية». كما ثمن الخرافي ترحيب دولة قطر الشقيقة باستضافة البطولة في الكويت، مشيرا إلى انه تم التواصل مع الإخوان في قطر وإبداء الرغبة في تنظيم البطولة كإحدى جولات بطولة العالم، لافتا إلى أن رئيس الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والبادل والريشة الطائرة ناصر الخليفي رحب باستضافة الكويت للبطولة.



من جهته، توجه رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم بالشكر إلى رئيس مجموعة bnk بدر ناصر الخرافي على تبنيه تنظيم هذه البطولة التي ضمت لاعبين مصنفين عالميا، مؤكدا أن بطولة بريميير بادل الكويت p1 حققت نجاحا باهرا من جميع النواحي، فعلى الصعيد الفني شهدنا مستوى راقيا بين المشاركين وتنظيما كان على أعلى مستوى ولا أروع، وجماهيريا، حيث شهد إقبالا كبيرا وتفاعلا جماهيريا رائعا، مؤكدا ثقته في أن تكون البطولة القادمة أكثر تميزا.



وحول مشاركة لاعبين عالميين في بطولة بريميير بادل الكويت p1، قال الغانم: «استقطاب لاعبين مصنفين عالميا ليس بالأمر السهل، ويعني أن هناك احتراما من قبل هؤلاء النجوم للكويت واحترام وثقة في قدرتها على استضافة وتنظيم بطولات عالمية. وتابع قائلا: «تنظيم هذه البطولة من قبل الشركة القابضة bnk يؤكد قدرة القطاع الخاص على العمل إلى جانب القطاع الحكومي لإنجاح البطولات»، مشددا على أن نجاح بطولة بريميير بادل الكوبت p1 بمنزلة ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد تنظيميا وفنيا وجماهيريا.



من جهته، قال مدير العام البطولة مشعل الأنصاري إن نجاح بطولة بريميير بادل الكويت p1 لم يأت من فراغ، ولكن نتيجة جهود من الجميع والدفع للوصول إلى قمة النجاح مستقبلا في تنظيم هذه البطولة، مضيفا: «تنظيم الأحداث الكبيرة ليس بغريب على الكويت ويبقى النجاح بمنزلة مسؤولية الجميع للمحافظة عليه وتكراره في النسخة القادمة»، كما ثمن عاليا دور كل من ساهم في ظهور البطولة بهذا المستوى الذي أسعد الجميع من المشاركين والجماهير.