خلصت دراسة أجراها علماء من جامعة بيتسبرغ ونشرت في مجلة «Scientific Reports» إلى أن بساطة القصائد التي تم تأليفها بواسطة الذكاء الاصطناعي تجعلها في متناول القراء بشكل أكبر.



وذكر موقع قناة «روسيا اليوم» أن الدراسة أوضحت أن بعض القراء غير قادرين على التمييز بين الشعر المكتوب من خلال الذكاء الاصطناعي والشعر الذي يكتبه البشر. كما أنهم غالبا ما يفضلون قصائد الذكاء الاصطناعي وليس قصائد الشعراء الحقيقيين، بما في ذلك كلاسيكيات الأدب العالمي.



وقال الباحثان بريان بورتر وإدوارد ماشيري من جامعة «بيتسبرغ» الأميركية إن الأبحاث أظهرت أن الناس يجدون صعوبة في التمييز بين الأعمال الفنية التي أنشأها الذكاء الاصطناعي (مثل اللوحات والصور الفوتوغرافية والصور الشخصية) وتلك التي أبدعها البشر. وفيما يتعلق بالشعر، فإن هذه المشكلة تزداد في هذا النوع من الفن لأنه يقوم ضمنا على حرية صياغة المضمون والتعبير.



ولفتت الدراسة إلى «أن بساطة القصائد التي ينتجها الذكاء الاصطناعي تجعلها أكثر قابلية للفهم بالنسبة للقراء الذين ليس لديهم خبرة أدبية».