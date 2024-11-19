شهدت دارة «ويندسور» الملكية، حيث القصر الذي يحمل الاسم نفسه ويعيش فيه الأمير وليام وعائلته، عملية سطو، بحسب ما أعلنت الشرطة البريطانية.



وأفادت الشرطة في بيان بأن هذه العملية وقعت في 13 أكتوبر الماضي قبيل منتصف الليل، عندما «دخل أشخاص عدة إلى مبنى زراعي وسرقوا شاحنة صغيرة سوداء ودراجة رباعية حمراء». وأضافت انه لايزال التحقيق جاريا، و«لم يتم توقيف أحد حتى الآن» في القضية.



وفي وقت السرقة التي حدثت في نقطة بعيدة بعض الشيء من قصر ويندسور، لم يكن الملك تشالز الثالث في المقر، لكن يفترض أن الأمير وليام وزوجته كايت وأطفالهما الثلاثة (جورج وشارلوت ولويس) كانوا في دارتهم أديلايد كوتدج Adelaide Cottage الواقعة داخل الدارة الملكية، وفق ما ذكرت صحيفة «ذي صن».