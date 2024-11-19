بداح العنزي



تبحث اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها اليوم برئاسة م.منيرة الأمير مقترحا بإضافة انظمة جديدة للائحة البناء في منطقة الشويخ والمقدم من اصحاب العلاقة على النحو التالي:



أولا: تعديل على البند الأول لتصبح (الانشطة المسموح بإقامتها في جميع الأدوار بالقطاع هي الأنشطة التالية):



٭ تعديل على الفقرة (1) لتصبح (مكاتب ادارية



لا تقل مساحة المكتب الواحد عن 30م2).



٭ تعديل على الفقرة رقم (2) لتصبح (محلات لا تقل مساحتها عن 50م2 ومعارض لا تقل مساحتها عن 100م2).



٭ تتم إضافة الأنشطة التالية ضمن البند تحمل الأرقام التالية:



- فقرة اضافية (7) أسواق مركزية لا تقل مساحتها عن 100م2.



- فقرة اضافية (8) عيادات طبية حسب اشتراطات وزارة الصحة.



- فقرة اضافية (9) كانتين.



ثانيا: تعديل على البند الثاني نسبة البناء وعلى النحو التالي:



٭ الفقرة رقم (2) - (أ) لتصبح (يكون مجموع مساحة البناء بواقع 130% من مساحة القسيمة يتم توزيعها على ثلاثة طوابق (أرضي وميزانين وأول)، ولا يسمح ببروز الميزانين والدور الأول عن حدود الدور الارضي بحيث



لا يتجاوز ارتفاع البناء 12م يحسب من متوسط حجم الرصيف لأكثر الشوارع ارتفاعا جهة الشارع الداخلي).



٭ الفقرة (4) الميزانين - أ لتصبح (يسمح باستغلال الميزانين) وفقا للآتي:



- لذات الغرض المحددة له القسيمة المبينة بالبند الأول.



٭ الفقرة (5) الدور الأول (إلغاء هذه الفقرة وجعلها مفتوحة وفق اقتراحنا المبين بالبند الأول).



ويتضمن جدول الأعمال اقتراح العضو م.علياء الفارسي بشأن مواقف سيارات السكن الاستثماري.