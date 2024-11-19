تزامنا مع اليوم العالمي للسكري 14 نوفمبر، نظمت شركة الكويت للتأمين يوما توعويا بمرض السكري تحت شعار «معا ضد السكري»، وذلك بالتعاون مع اليسرا فاشن FALKE. وتهدف هذه المبادرة إلى رفع الوعي حول مرض السكري وتعزيز أهمية الوقاية والكشف المبكر عنه، بالإضافة إلى التشجيع على اتباع نمط حياة صحي.



وتضمنت الفعالية إجراء فحوصات طبية للمشاركين، حيث تم قياس مستويات السكر في الدم وضغط الدم، إلى جانب الإرشادات الطبية والنصائح الغذائية اللازمة للمساعدة في الحفاظ على صحة جيدة. وقد أشرف على تنظيم الفعالية فريق طبي متخصص من مختبر Med Cell. كما حضر فريق من FALKE لعرض مجموعة متنوعة من الجوارب المناسبة لمرضى السكري، بهدف نشر الوعي حول المرض وأهمية اتخاذ خطوات وقائية خاصة لدى الأشخاص المعرضين للإصابة به.



وفي تعليق لها، قالت مديرة التواصل في شركة الكويت للتأمين، فجر الصايغ: تأتي هذه الحملة التوعوية في إطار التزامنا المستمر بالمسؤولية المجتمعية من خلال الاهتمام بصحة وسلامة موظفينا وتعزيز الوعي الصحي في المجتمع. إن مرض السكري يعتبر من أبرز القضايا الصحية التي يواجهها المجتمع الكويتي، حيث تحتل الكويت مكانا متقدما عالميا في نسب الإصابة بالمرض.



وفي الختام، تقدمت الصايغ بالشكر الجزيل لشركة اليسرا فاشن FALKE - على تعاونها المثمر، مشيدة بدورها الفعال في تعزيز الوعي الصحي بين أفراد المجتمع.