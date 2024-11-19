ثمّن المدير العام لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخ مبارك فهد جابر الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء الجهود التي تقوم بها مؤسسة محمد بن سلمان السعودية (مسك) لدعم قدرات الشباب في المنطقة وتعزيزها.

وقال الشيخ مبارك في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال حضوره فعاليات منتدى مسك العالمي 2024 إن المنتدى يفتح آفاقا جديدة أمام الشباب في التبادل المعرفي والنقاشات المثمرة وورش العمل بما يعزز الطاقات الشبابية على أرض الواقع ويدفع باتجاه تنفيذ توجهات الحكومات الخليجية ورؤاها إلى التقدم وتعزيز التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن «مسك» أصبحت من المؤسسات الرئيسية في المنطقة التي تسهم وبشكل فعال في ربط الشباب الخليجي بالشباب العالمي ونقل الصورة المشرفة عن تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة وما وصلنا إليه في العديد من المجالات.

وأعرب الشيخ مبارك عن شكره لمؤسسة (مسك) على «جهودها الواضحة» في دعم دور الشباب وتعزيزه وتحفيزهم ليكونوا قادة المستقبل، معبرا عن اعتزازه بوجود مثل هذه المبادرات «التي تجمع بين الأصالة والحداثة في بناء أجيال قادرة على المساهمة في مسيرة التنمية».

يذكر أن منتدى مسك العالمي 2024 يشارك فيه أكثر من 150 متحدثا ويحتضن أكثر من 100 جلسة حوارية و30 ورشة ضمن نقاشات تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات ومنها الاستدامة والتعليم والابتكار والتكنولوجيا والصحة والثقافة وتغير المناخ، وذلك بهدف استكشاف آفاق التنمية المستقبلية للشباب.