اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن: التهديد الروسي باستخدام السلاح النووي «غير مسؤول» وذلك بعد توقيع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوم تعديل العقيدة النووية الروسية تزامنا مع مرور ألف يوم على بدء الحرب الروسية الأوكرانية.



وقال بوريل بعد اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل ان «مآل الأوكرانيين سيحدد مصير الاتحاد الأوروبي».



وكان بوريل دعا قبل الاجتماع، الأوروبيين إلى أن يحذوا حذو الولايات المتحدة ويسمحوا للجيش الأوكراني بضرب مناطق روسية عبر اطلاق صواريخ بعيدة المدى يزودونه بها.



وقال «آمل أن تتبع كل الدول الأعضاء» النموذج الأميركي، مذكرا بأن القرار يعود لهذه الدول، وليس للاتحاد الأوروبي.



وأضاف بوريل الذي رأس للمرة الأخيرة اجتماعا وزاريا للاتحاد الأوروبي بعدما أمضى 5 سنوات في منصبه «أنا مقتنع بأنهم (الأوروبيون) سيحذون حذو الولايات المتحدة ويأذنون للأوكرانيين باستخدام (هذه) الأسلحة لمحاربة الروس داخل الأراضي الروسية».