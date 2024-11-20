دعا ملك الأردن الملك عبدالله الثاني المجتمع الدولي، إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة وضمان وصول المساعدات من دون اعتراض أو تأخير.



وقال الديوان الملكي الأردني، في بيان، إن الملك عبدالله أكد خلال لقائه مع الرئيس الپولندي أندريه دودا، الذي يجري زيارة رسمية إلى العاصمة عمان بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، الالتزام بالسعي إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مثمنا موقف پولندا الداعم لحل الدولتين.



وحذر العاهل الأردني من خطورة التصعيد بالضفة الغربية والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإيقاف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.



من جهته، قال الرئيس الپولندي وفق البيان إن «زيارته للأردن تعد فرصة للتعبير عن الامتنان للتعاون القائم بين پولندا والأردن منذ سنوات في العديد من المجالات والتعاون الدولي وفي تقديم العون بالمنطقة».