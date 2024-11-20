أشاد نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين بجهود سفير الكويت لدى العراق طارق الفرج في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، معبرا عن شكره وتقديره لما قدمه من عمل دؤوب خلال مدة وجوده في العراق.



وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين السفير لدى العراق طارق الفرج بمناسبة انتهاء مهام عمله في العراق.



ومن جانبه، أبدى السفير طارق الفرج شكره وامتنانه لحكومة وشعب العراق لما قدموه من دعم وتعاون أثناء مدة عمله، معربا عن أمله بمواصلة العمل لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.