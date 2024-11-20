

كرّم النادي البحري الرياضي الكويتي لاعبي فرق السباحة للعديد من المراحل السنية، بعد النتائج المشرفة التي حققوها في البطولة العامة للسباحة للموسم 2024 والتي نظمها الاتحاد الكويتي للألعاب المائية، وذلك في حفل أقيم بقاعة الشيخ عبدالله المبارك في مقر النادي برعاية رئيس النادي اللواء فهد الفهد، وحضور أمين السر العام خالد الفودري، ورئيس لجنة التراث البحري علي القبندي، ومشرف عام لجنة التراث البحري حامد السيار.



وبهذه المناسبة، أشاد الفودري بجهود اللاعبين وما حققوه من مراكز أولى، كما أشاد بجهود المدير الفني والإداري لفريق السباحة فيصل أحمد الفيلكاوي، والمدرب فراس حسين، وبالدور الكبير لأولياء الأمور، وحرصهم الدائم على التعاون مع الجهازين الإداري والتدريبي لفريق السباحة، ولدفع أبنائهم إلى الالتزام بمواعيد التدريب وتشجيعهم على الاستمرار بكل رغبة وحماس.