

يعقوب العوضي



فجّر كاظمة مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على الكويت بنتيجة 32-25 في اللقاء الذي جمعهما أمس في ربع نهائي من بطولة الأندية الآسيوية الـ 27 لكرة اليد المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، وبذلك سيواجه نظيره الشارقة الإماراتي في نصف النهائي.



وكان «البرتقالي» قد تأهل رابعا عن المجموعة الثانية بفوز وحيد و3 هزائم، بينما تأهل «الأبيض» بعد تحقيقه العلامة الكاملة في الدور التمهيدي من منافسات المجموعة الأولى.



ونال حارس مرمى «البرتقالي» عبدالعزيز الظفيري جائزة رجل المباراة، حيث تصدى لعدة كرات محققة وحوّلها إلى هجمات مرتدة من تمريرة واحدة، ليستفيد الفريق من دوره المزدوج في حراسة المرمى وصناعة اللعب في آن واحد.



هذا وتتواصل منافسات الدوري العام لكرة اليد بإقامة مباراتين اليوم على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، فيلتقي العربي (10 نقاط) مع اليرموك (دون نقاط) في الـ 5:00 مساء، بينما يتواجه القرين (6 نقاط) مع السالمية (12 نقطة) في الـ 6:00 مساء.



من جانب آخر، يلتقي فريق اليد لسيدات نادي سلوى الصباح فريق فتيات نادي كركوك العراقي في الـ 7:00 مساء على صالة نادي سلوى الصباح بمنطقة القرين ضمن منافسات البطولة الودية الثالثة للسيدات.



وفي هذا السياق، أكدت أمين سر نادي سلوى رشا الصايغ، أن البطولة تشهد تطورا ملحوظا بسبب استمراريتها، حيث انها المرة الثالثة تواليا التي يستضيف فيها نادي سلوى الصباح الفعالية. وأضافت: «تغمرنا سعادة كبيرة بسبب استمرار البطولة وتطور رياضة المرأة الكويتية بالدعم المستمر من رئيسة النادي الشيخة نعيمة الأحمد».



وأثنت الصايغ على المستوى الفني لجميع الفرق المشاركة، والتي تقدم جهودا كبيرة في تطوير الرياضة النسائية عامة وكرة اليد، خاصة من خلال الاستمرار في المشاركة بالفعاليات الدولية.