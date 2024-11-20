عاطف رمضانأعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن إصدار قرار إداري يقضي بإلغاء العمل بالقرار السابق رقم 1367 لسنة 2024 المتعلق بوقف صرف بدل الإيجار للمواطنين المتقدمين بطلبات إسكان حتى تاريخ 19 يونيو 2002 وما قبل. يأتي هذا القرار في إطار مراجعة سياسات صرف بدل الإيجار بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان عدم الإضرار بالمستفيدين القدامى الذين ينتظرون تخصيص مساكنهم منذ سنوات طويلة. وأكدت مصادر في المؤسسة أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين المشمولين، مع التأكيد على استمرارية متابعة طلباتهم الإسكانية لضمان سرعة الإنجاز. ويعد هذا القرار خطوة إيجابية في معالجة التحديات التي تواجه طلبات الإسكان القديمة، في ظل التزام المؤسسة بتحسين خدماتها وتحقيق رضا المستفيدين.