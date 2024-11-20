عبدالعزيز الفضلي



في إطار تطبيق سياسة الباب المفتوح، عقد وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي جلسة حوار مفتوح مع مديري ومديرات مدارس التربية الخاصة والمديرين المساعدين والمديرات المساعدات ورؤساء الأقسام، بهدف مناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه سير العمل، والاستماع إلى مطالب وتطلعات القائمين على هذه المدارس. وشهدت الجلسة تفاعلا مثمرا بين الوزير والحضور، حيث تم تسليط الضوء على أهم الأولويات لدعم تعليم الطلبة من ذوي الإعاقة، وتحسين بيئة التعلم، وتوفير الموارد اللازمة لتعزيز العملية التعليمية.



وأكد الحضور أن سياسة الباب المفتوح تتيح للجميع فرصة التواصل المباشر مع القيادات التعليمية، بما يسهم في تعزيز الشفافية والتكامل لتحقيق الأهداف المشتركة.



وفي ختام اللقاء، أعرب الحضور عن شكرهم وتقديرهم للوزير على هذه المبادرة التي تجسد اهتمام الوزارة بفئة ذوي الإعاقة وحرصها على تحقيق التعليم الشامل والمتميز، معبرين عن تطلعهم إلى خطوات عملية تلبي احتياجاتهم وتحقق تطلعاتهم المستقبلية.



من جهته، أعرب مدير مدرسة النور المشتركة بنين منصور العنزي عن سعادته بمقابلة وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي من خلال سلسلة اللقاءات المفتوحة مع مديري ومديرات المراحل التعليمية، حيث تلمس حاجات المعلمين في الميدان التربوي وأهم تطلعاتهم وهمومهم، وذلك لتطوير العمل التربوي في الكويت. وأشاد العنزي باللقاء المفتوح مع مديري ومديرات مدارس التربية الخاصة والذي كان مثمرا وبناء، حيث تم طرح الكثير من المواضيع والاقتراحات التي تخدم المنظومة التعليمية والتي جاءت ضمن تعليمات وزير التربية.



من جانبها، أوضحت مديرة مدرسة الرجاء الابتدائية بنين خلود المقيط مدى اهتمام الوزير الطبطبائي بتطوير المنظومة التعليمية ومناقشة القضايا المتعلقة بمدارس التربية بشكل عام ومدارس التربية الخاصة بشكل خاص، والتعرف على المقترحات واستعراض الحلول لتحسين بيئة العمل.