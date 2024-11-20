استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود المخترع والمحاضر المعتمد خالد الخليفي بمناسبة حصوله على عدة شهادات في براءات الاختراع من المكتب الأميركي ومكتب الاتحاد الأوروبي، أبرزها نظام التعليم الذكي المتكامل، الذي من شأنه دمج ذوي الإعاقة مع الأصحاء.



وتمنى له المحافظ التوفيق والسداد ومستقبلا زاهرا، مؤكدا أن تلك الإنجازات تسهم في تقدم الكويت بمجالات العلوم والبحث العلمي والتكنولوجيا بسواعد أبنائها الذين وضعوا بصماتهم الخاصة على ركب التطور العالمي الكبير في مختلف المجالات، مثمنا له هذا الإنجاز، ومتمنيا له مزيدا من النجاحات.



من جهته، أعرب خالد الخليفي عن سعادته وشكره لما لاقاه من ترحيب من قبل الشيخ فيصل الحمود، مؤكدا أنه أمر غير مستغرب على الشيخ اهتمامه الدائم بفئة الشباب وتحفيزهم من خلال التكريم الذي يعكس اهتمام وتوجيهات القيادة السامية.



كما استقبل الشيخ فيصل الحمود الشاب المتميز فيصل السجاري في لقاء شبابي تناول فيه بعض الأفكار والتطلعات الشبابية، متمنيا له التوفيق والسداد.



وأكد الحمود أن الكويت مليئة بشبابنا الذي يعد الثروة البشرية الوطنية لتحقيق مستويات متقدمة في جميع المجالات، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بهم ودعمهم بجميع فئاتهم بما يسهم في رقي كويتنا الحبيبة لتكون في مصاف الدول المتقدمة على جميع المستويات.