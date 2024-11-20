أسامة دياب



أشاد الملحق العسكري البلجيكي في الكويت والسعودية والإمارات والبحرين العقيد ركن (بحري) نيكو هورنايرت بالتعاون العسكري الذي بجمع بلاده والكويت، موضحا أن تلك العلاقات العسكرية بين البلدين تعود إلى عام 1990 حين أسهمت القوات المسلحة البلجيكية في تحرير الكويت من براثن الغزو الغاشم حيث أسهمت في عمليات تطهير الألغام، ومنذ ذلك الوقت شاركت القوات البلجيكية في العمليات في العراق في إطار التحالف الدولي لمكافحة «داعش».



ولفت هورنايرت - في تصريحات للصحافيين على هامش الحفل الذي أقامته السفارة البلجيكية بمناسبة عيد الملك - إلى أن بلاده ليس لديها أي تبادلات مع الكويت في الوقت الراهن نظرا إلى أن بلجيكا دولة صغيرة وجيشها صغير وليس لديه القدرة على أن يكون متواجدا في كل مكان من العالم، ولكن بلجيكا على استعداد للتدخل في حال حدوث أي طارئ.



وأشار إلى حرص بلاده على تعزيز علاقاتها العسكرية والدفاعية مع مختلف دول الخليج، لافتا إلى أن بلاده ليس لديها أي قوات في المنطقة ولكن التعاون مع دولها موجود وبلاده على استعداد للتدخل والمساعدة في حال اقتضت الضرورة.