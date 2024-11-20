عبدالله الراكان



نظّمت رابطة الشباب الكويتي مساء أول من أمس في مكتبة عزيزة البسام بمنطقة اليرموك محاضرة بعنوان «الحشرات في قائمة الطعام هل بات الامر واقعيا؟» بإشراف الأستاذة في كلية التربية الأساسية وخبيرة الحشرات والآفات د.جنان الحربي.



وقالت د.جنان الحربي ان الحشرات لها قيمة غذائية عالية، متسائلة عن المعارضين لتناول الحشرات في الخليج بالرغم من انهم يتناولون الجراد، مضيفة ان هناك اكثر من 250 دولة حول العالم بما فيها الولايات وأستراليا تتناول الحشرات بشكل يومي في وجباتها الغذائية، وهناك توجه كبير لضم الحشرات لقوائم الطعام كما هم النباتيون وأكلو اللحوم.



واضافت ان بودرة الحشرات تستخدم في صناعة الصمون والخبز والكروسان «صرصور الليل»، وهناك 5 ملايين نوع من الحشرات موجود على وجه الارض، لكن العلماء استطاعوا التعرف على مليون، وبالتالي فالكثير من الحشرات موجودة حولنا ولا نعرف مدى خطورتها وما تسببه من أمراض والعلماء غير قادرين على التوصل إلى البيئة التي تعيش فيها هذه الحشرات ونوعها شكلها. وذكرت ان هناك 2300 نوع من الحشرات صالح للاستهلاك الادمي حسبما صرحت به منظمة الغذاء والزراعة وهذه الحشرات يتناولها الانسان بدون ضرر وتملك قيمة غذائية مرتفعة، لافتة إلى أن هناك مليارين من 8 مليارات من البشر يتغذون على الحشرات، وحسب العلماء فالزيادة السكانية المتوقعة نحو 10 مليارات فهم بحاجة إلى البروتينات الحيوانية وعالمنا فيه الكثير من الأزمات التي تقلل من معدل الزراعة وتقلل عدد الحيوانات باتت الحاجة إلى الحشرات اكبر.



ولفتت إلى ان الحشرات ستدخل في انظمتنا الغذائية في المستقبل شئنا ام أبينا على شكل مكملات غذائية، والحشرات هي الحل الأمثل لمواجهة نقص البروتين واللحوم في المستقبل، ومن الممكن ادخال الحشرات في غذائنا بصورة مكملة وليس بالاعتماد عليها بشكل كامل وهناك 250 دولة حول العالم تصدرت سوق الحشرات خاصة، ففلندا فتحت مطعما خاصا بالحشرات وايضا في فرنسا هناك الكروسان يصنع من بودرة الحشرات، مشيرة إلى ان طعم الحشرات يختلف من حشرة إلى اخرى، الخنافس منها ما يشه طعم الخبز والفستق اما سوير الليل فيشابه طعم الدجاج والخنفسانه طعمها يشابه الروبيان اما الجراد يشابه طعم اجنحة الدجاج وهذا التنوع بالطعم حسب غذاء الحشرة.



وأشارت إلى ان دول الخليج العربي تتناول الحشرات، فلدينا سلطنة عمان يتناولون حشرة الفنزوز ويقومون بطبخها بأنواع كثيرة وتظهر مع المطر، واليمن ايضا يتناولون حشرة الشضوة وهي ملكة النمل الأبيض يجمعونها مع الأمطار وهي غنية بالاوميغا والأحماض الامينية ولا تتغذى على القاذورات بل على مادة السليسوز او على السجاد وايضا في الكويت والسعودية يتغذون على حشرة الجراد وخيشة الجراد سعرها اعلى من قيمة الخروف، والكثير من المزارعين تقدموا بطلبات لإنشاء مزارع لتربية الحشرات خاصة بالجراد في الكويت.



شكر وتقدير



وتقدمت د.الحربي بالشكر الجزيل لجريدة «الأنباء» والقائمين عليها لتغطية المحاضرة، وخاصة مستشار الإدارة العامة الزميل يوسف عبدالرحمن على جهوده تجاهها، قائلة: «شكر لمعلمي وأستاذي يوسف عبدالرحمن على تبنيه أفكاري».