وزير التعليم العالي: اعتماد «الجامعية» مدينة صحية إنجاز تاريخي.. والصحة والتعليم ركيزتان لبناء المجتمع



ثامر السليم



كشف وزير الصحة د.أحمد العوضي عن حصول جامعة الكويت على اعتماد منظمة الصحة العالمية كأول جامعة معززة للصحة محليا، مضيفا «نطمح إلى أن يصل عدد المدن المعتمدة في الكويت إلى عشر مناطق بنهاية العام، وذلك بعد اجتياز مناطق قرطبة والدعية والشعب التقييم الأولي للمنظمة العالمية»، مشيدا بجهود القائمين على جامعة الكويت وتفانيهم مع مكتب المدن الصحية بوزارة الصحة مما أثمر هذا الإنجاز.



جاء ذلك خلال تنظيم مكتب المدن الصحية حفل تسليم شهادات اعتماد مدينة صباح السالم الجامعية مدينة صحية، برعاية وحضور كل من وزير الصحة د.أحمد العوضي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.نادر الجلال وممثل المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية د.أسد حفيظ، وذلك مساء يوم الاثنين الموافق 18/11/2024 في قاعة الدانة بمدينة صباح السالم الجامعية.



وأوضح العوضي انه بحصول منطقتي الدسمة والعيون على شهادة الاعتماد من قبل منظمة الصحة العالمية أصبح لدينا سبع مدن صحية من أصل 18 منطقة مسجلة في الشبكة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية.



وقال د.العوضي إن برنامج المدن الصحية أطلقته منظمة الصحة العالمية عام 1986 ويهدف إلى تعزيز وتحسين صحة المجتمع وهو بمنزلة منصة تعاونية بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لبناء شراكات فاعلة لحياة أفضل.



من جانبه، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.نادر الجلال إن اعتماد مدينة صباح السالم الجامعية مدينة صحية من قبل منظمة الصحة العالمية يعد إنجازا تاريخيا جديدا لجامعة الكويت، مشيدا بجهود الجامعة في احتضان مبادرة المدن الصحية مما أثمر تسجيل هذا الإنجاز، لاسيما أن الصحة والتعليم ركيزتان أساسيتان لبناء مجتمع مزدهر ومستدام.



ونوه بالتعاون الوثيق بين قطاعات الدولة لتحقيق الأهداف المشتركة وخاصة في جامعة الكويت التي تجاوزت كونها مؤسسة تعليمية إلى نموذج يحتذى في الاهتمام بالصحة الشاملة لطلابها ومنتسبيها، مشيرا إلى أن الرؤية الوطنية الرامية إلى تحويل المؤسسات التعليمية إلى مراكز تعليمية متطورة تعنى بصحة وسلامة المجتمع، إيمانا منا بأن الشباب هم عماد المستقبل وأن استثمارنا في صحتهم هو استثمار في ازدهار الكويت وتطورها.



وأعرب عن تفاؤله بهذه «المبادرة البناءة» الرامية إلى تعزيز الوعي بالقيم الصحية وتعكس روح العمل الجماعي والتخطيط السليم والتنفيذ الدقيق للمبادرات الصحية والبيئية وتفعيل الشراكة البناءة مع وزارة الصحة ممثلة في مكتب المدن الصحية ومنظمة الصحة العالمية تحقيقا للأهداف المنشودة لرؤية دولة الكويت 2035 التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية.



من جهته، هنأ المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية د.أسد حفيظ في كلمة مماثلة مدينة صباح السالم الجامعية بحصولها على شهادة «المدينة الصحية»، قائلا إن «التزامكم بإنشاء مجتمع صحي ومزدهر مثال يحتذى، وخير دليل على الإيمان الراسخ بتعزيز الصحة والرفاهية داخل مجتمعها».