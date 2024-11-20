بداح العنزي



أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة م.منيرة الأمير بإحالة مقترح بإضافة أنشطة جديدة الى لائحة البناء في منطقة الشويخ قطاع 16 الملاصق لميناء الشويخ وجسر جابر (المنطقة الحرة) إلى الجهاز التنفيذي لإعداد دراسة تفصيلية.



تجدر الإشارة إلى ان الاقتراح المقدم من بعض أصحاب القسائم يتضمن التالي:



أولا: تعديل على البند الأول لتصبح الأنشطة المسموح بإقامتها في جميع الأدوار بالقطاع هي كما يلي:



٭ تعديل على الفقرة 1 لتصبح مكاتب إدارية لا تقل مساحة المكتب الواحد عن 30م2.



٭ تعديل على الفقرة 2 لتصبح محلات لا تقل مساحتها عن 50م2 ومعارض لا تقل مساحتها عن 100م2.



تتم إضافة الأنشطة التالية ضمن البند تحمل الأرقام التالية:



٭ فقرة إضافية 7 أسواق مركزية لا تقل مساحتها عن 100م2.



٭ فقرة إضافية 8 عيادات طبية حسب اشتراطات وزارة الصحة.



٭ فقرة إضافية 9 كانتين.



ثانيا: تعديل على البند الثاني نسبة البناء على النحو التالي:



٭ الفقرة رقم 2 - أ لتصبح يكون مجموع مساحة البناء بواقع 130% من مساحة القسيمة يتم توزيعها على 3 طوابق أرضي وميزانين وأول، ولا يسمح ببروز الميزانين والدور الأول عن حدود الدور الأرضي بحيث لا يتجاوز ارتفاع البناء 12م يحسب من متوسط حجم الرصيف لأكثر الشوارع ارتفاعا جهة الشارع الداخلي.



٭ الفقرة 4 الميزانين - أ لتصبح «يسمح باستغلال الميزانين» وفقا لذات الغرض المحددة له القسيمة المبينة بالبند الأول.



٭ الفقرة 5 الدور الأول «إلغاء هذه الفقرة وجعلها مفتوحة وفق اقتراحنا المبين بالبند الأول».



وذكرت م.منيرة الأمير ان اللجنة أحالت إلى الجهاز التنفيذي اقتراح العضو م.علياء الفارسي بشأن مواقف سيارات السكن الاستثماري بكامل مرفقاته وذلك لتحديث الرد.