أسامة أبوالسعود



ضمن سلسلة «مخطوطات مكتبة البابطين» التي تصدرها مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي صدر مؤخرا العددان 22 و23 اللذان تم تخصيصهما لكتاب «الطب النبوي» لمؤلفه جمال الدين داود بن أبي الفرج الدمشقي الحنبلي، ويتكون من مجلدين، وتم تخصيص الثاني لصورة كاملة للمخطوط الأصلي.



وفي تصدير الكتاب يشير رئيس مجلس إدارة المكتبة سعود عبدالعزيز البابطين إلى أهمية التراث العربي كمكون أساسي من مكونات الهوية العربية، وأن مؤسس المكتبة الراحل عبدالعزيز البابطين - رحمه الله - كان يدرك ببصيرته الثاقبة أن من بين المهام التي تأسست عليها مكتبة البابطين حفظ ونشر هذا الإرث الثقافي.