أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء أمس، ارتفاعا في الأرقام القياسية لأسعــار المستهلكــــــين (التضخم) محليا بنسبة 2.44% خلال شهر أكتوبر الماضي على أساس سنوي، كما ارتفع معدل التضخم المحلي في أكتوبر الماضي بنسبة 0.13% على أساس شهري مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.



وقالت «الإحصاء» إن ارتفاع التضخم على أساس سنوي يرجع إلى الزيادة في أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما الملبوسات والمواد الغذائية والتعليم والكساء باستثناء النقل.



وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في أكتوبر الماضي بنسبة 4.98% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة بلغت 0.15% على أساس سنوي.



وذكرت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 5.56%، كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) 0.57%، كذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 4.06%.



وأفادت بأن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 4.29% في وقت شهدت أسعار مجموعة (النقل) انخفاضا بنسبة 1.89% في أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023.



وبينت «الإحصاء» أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 0.72% على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 2.34% في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 0.79%. ولفتت إلى ارتفاع أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) على أساس سنوي في أكتوبر الماضي بنسبة 2.05% كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 5.62%. وأوضحت أن معدل التضخم في الكويت باستثناء مجموعة (الأغذية والمشروبات) ارتفع بنسبة 1.87% على أساس سنوي في شهر أكتوبر الماضي.