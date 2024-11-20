







كشف نظام التجارة العام التركي عن أن قيمة صادرات تركيا إلى الدول العربية بلغت 39 مليارا و904 ملايين دولار في الفترة بين يناير وأكتوبر عام 2024.



وبحسب النظام، فإن الصادرات إلى الدول العربية نمت بنسبة 7.7% في 10 أشهر من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.



ووصلت قيمة إجمالي صادرات تركيا إلى 216 مليارا و383 مليون دولار خلال 10 شهور وشكلت الصادرات إلى الدول العربية 4.18% منها.



وتصدر العراق قائمة الدول الأكثر استيرادا من تركيا وذلك بواقع 10 مليارات و766 مليون دولار، تليه الإمارات ثانيا بـ 6 مليارات و842 مليون دولار، ثم مصر بـ 3 مليارات و416 مليون دولار، ثم السعودية بـ 3 مليارات و264 مليون دولار، فالمغرب بمليارين و799 مليون دولار.



وعلى صعيد المنتجات، احتلت الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومشتقاتها المرتبة الأولى في الصادرات التركية إلى العراق بنحو 5.2 مليارات دولار، تلتها المواد الكيمياوية ومنتجاتها بقيمة 2.1 مليار دولار.



واحتل قطاع المجوهرات المركز الأول في الصادرات التركية إلى الإمارات بنحو 9.3 مليارات دولار، تلته المواد الكيمياوية ومنتجاتها بقيمة 901 مليون دولار.



واحتلت المواد الكيمياوية ومنتجاتها المرتبة الأولى في صادرات تركيا إلى مصر بقيمة 890 مليون دولار.