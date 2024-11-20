علي إبراهيم



ارتفعت قيمة ترسيات العقود في الكويت خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية أكتوبر المنصرم إلى نحو ٥٫٨٨ مليارات دولار لنحو 38 مشروعا متنوعا.



ووفقا لبيانات حصلت عليها «الأنباء»، فإن نحو ١٩% من قيمة العقود المرساة كانت في شهر أكتوبر الماضي وحده، إذ استحوذ على نحو 1.2 مليار دولار من الترسيات التي كان معظمها في قطاع البناء، إذ كان أكبر توقيع عقد بقيمة 495 مليون دولار منح من قبل بلدية الكويت والهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء مدينة العمال في جنوب الجهراء.



ويظهر الزيادة في أرقام الترسيات خلال أكتوبر الماضي أن الكويت تشهد خلال الفترة الحالية ارتفاعا ملحوظا في وتيرة ترسية المشاريع الكبرى، خاصة في قطاعات البنية التحتية والبناء والطاقة، ما يسهم بشكل مباشر في تنشيط الحركة الاقتصادية بتحفيز مباشر من التوسع في المشروعات التنموية التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة، إذ تعمل المشاريع الكبرى مثل مدينة العمال بجنوب الجهراء ومشاريع الإسكان وشبكات البنية التحتية على تحفيز الأنشطة الرديفة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، ومواد البناء، والخدمات الهندسية.



تسهم هذه الحركة الاقتصادية في رفع الناتج المحلي الإجمالي، حيث تخلق حلقات اقتصادية مترابطة تعزز من استقرار السوق المحلي، وتزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي، كما تعكس مؤشرات الاقتصاد الكلي تحسنا ملحوظا في الأداء الاقتصــادي، مدعوما بالإنفاق الحكومي الاستراتيجي والشراكات مع القطاع الخاص، إذ يعد هذا النموذج محفزا لاستدامة النمو الاقتصادي وتحقيق رؤية الكويت في تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد الكلي على قطاع النفط.



ووفقا لرصد أعدته «الأنباء» جاءت أبرز المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت وفقا للأشهر كالتالي:



يناير



شهد شهر يناير الماضي ترسيات عقود لمشاريع بما قيمته 127 مليون دولار لعقدين، الأول منهما يختص بإنشاء خطوط نقل هوائية بجهد 400 كيلو فولت، بالإضافة إلى عقد آخر لربط كيبلات تحت الأرض بجهد 400 كيلو فولت.



فبراير



سجل شهر فبراير ترسيات عقود بمبلغ 144 مليون دولار لـ 3 مشاريع من بينها عقدان للمباني العامة في مدينة المطلاع السكنية، وعقد لتوريد وتمديد كيبلات أرضية 132 كيلو فولت في محطة الجهراء.



مارس



بلغت قيمة تعاقدات شهر مارس نحو 56 مليون دولار جاءت لمشروعين، الأول منهما يتعلق بأعمال البنية التحتية لمنطقة اليرموك المرحلة الثانية، ومشروع إعادة إعمار المباركية.



أبريل



بلغت قيمة التعاقدات في شهر أبريل الماضي نحو 1.055 مليار دولار لنحو 5 تعاقدات من بينها تعاقدان لمنازل ومبان عامة في قطاع BP1 وBP3، وعقدان لمحطة كهرباء صباح الأحمد السكنية 400 كيلو فولت، وعقد خطوط التدفق والأعمال المرتبطة بها للآبار الاستكشافية الجوراسية.



مايو



وصلت قيمة التعاقدات خلال شهر مايو الماضي إلى نحو 1.119 مليار دولار بـ 6 عقود مشاريع، من بينها الحزمة رقم 3 لأعمال البنية التحتية بمدينة الكويت الطبية، وعقدان تابعان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن شبكات الطرق والبنية التحتية لـ 7623 وحدة سكنية، و6189 وحدة سكنية أخرى، إلى جانب عقدين لمحطة كهرباء صباح الأحمد السكنية بقوة 400 كيلو فولت، وعقد لإعادة تأهيل خطوط دخول وخروج مياه البحر في محطة الزور الجنوبية.



يونيو



بلغت قيمة تعاقدات المشاريع في يونيو نحو 268 مليون دولار لـ 6 عقود، من بينها عقدان للمباني العامة في مدينة المطلاع السكنية، إلى جانب عقد مستودع متعدد الوظائف، وعقد محطة المحولات الرئيسية 11/132 كيلو فولت في مدينة صباح الأحمد السكنية، وعقد توريد وتركيب لكيبلات أرضية، وعقد مركز جنوب حولي الصحي.



يوليو



شهد شهر يوليو تعاقدات على 7 مشروعات بقيمة إجمالية تصل إلى 515 مليون دولار، إذ تتضمن العقود شبكات الطرق والبينة التحتية في جنوب صباح الأحمد السكنية، ومحطتين فرعيتين لسحب الطاقة بجهد 11 كيلو فولت في برقان تابعة لشركة نفط الكويت، بالإضافة إلى محطات فرعية ورئيسية في جنوب وشرق، وعقد تركيب خطوط أنابيب لإعادة استخدام المياه المعالجة الفائضة من شركة البترول الوطنية، وعقد لمحطة فرعية في شركة نفط الكويت، وعقدين لتصريف مياه الأمطار في غرب وجنوب عبدالله المبارك.



أغسطس



سجل شهر أغسطس تعاقدات بنحو 294 مليون دولار لـ 3 مشاريع، الأول منها لدى نفط الكويت ويعنى بخطوط التدفق والأعمال المرتبطة بها للآبار الاستكشافية والجوراسية في شمال الكويت، وعقد لشبكة توزيع الطاقة لمحطة توليد الكهرباء في المنطقة 1 و2 جنوب وشرق الكويت، وعقد لدى نفط الكويت بشأن نظام حقن المياه في منطقة جنوب وشرق الكويت.



سبتمبر



وفي شهر سبتمبر الماضي، منحت الكويت عقودا بقيمة 640 مليون دولار، وارتفعت قيمة سوق المشاريع الكويتية خلال الفترة بين 13 سبتمبر و11 أكتوبر 2024 بنسبة 0.3% وبقيمة مليون دولار، لتصل إلى 193 مليار دولار، وذلك مقارنة بقيمته البالغة 192 مليار دولار خلال الفترة السابقة، وبالتالي احتفظت الكويت بالمركز الخامس على مستوى دول مجلس التعاون من حيث قيمة سوق المشاريع لديها.



أكتوبر



وشهد شهر أكتوبر ترسيات عقود بقيمة تصل إلى 1.16 مليار دولار لنحو 9 مشروعات، الأول منها بين بلدية الكويت والهيئة العامة للشراكة المتعلق بمدينة العمال بجنوب الجهراء، والثاني مشروعا خاص بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية يتضمن 1608 منازل ومبان عامة في القطـاع (BP-6) و(BP-9) بالنعيم، ومشروع آخر لشبكات البنية التحتية للمباني العامة في مدينة المطلاع السكنية (N7)، ومشروع شبكات البنية التحتية للمباني العامة في مدينة المطلاع السكنية (N11).



وتضمنت مشاريع شهر أكتوبر مشروعات لدى نفط الكويت من بينها 3 مشاريع لإعادة التشجير في شمال وجنوب الكويت المنطقة 4، 2، 1، إلى جانب مشروعان لإنشاء خطوط التدفق والأعمال المرتبطة بها لآبار الإنتاج في جنوب الكويت.



.. و266 مليار دولار حجم ترسيات المشاريع بالمنطقة



محمود عيسى



قالت مجلة ميد إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمهد الطريق لتحطيم الأرقام القياسية في ترسيات العقود هذا العام.



ففي أكتوبر، سجلت المنطقة شهرا قويا آخر لنشاط المشاريع، مع منح عقود بقيمة 26.8 مليار دولار، وبذلك يصل إجمالي قيمة المشاريع الممنوحة في المنطقة حتى الآن إلى 266 مليار دولار، ما يضع عام 2024 على المسار الصحيح.



وأشارت المجلة إلى أن العام السابق في حد ذاته فترة رائعة لسوق المشاريع الإقليمية، حيث تجاوزت قيمة الترسيات البالغة 184 مليار دولار في عام 2022 بنحو 57.6%.



وفي أكتوبر، سجلت ست دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من مليار دولار في ترسيات العقود، بقيادة السعودية بتوقيع عقود بـ 11.9 مليار دولار، وكان أكبر عقد في المملكة متمثلا في صفقات بقيمة 5.3 مليارات دولار التي وقعتها شركة الكهرباء السعودية مع تحالف مشترك بين مشاريع الفنار المحلية ومجموعة معدات الطاقة الصينية، وسجلت الإمارات ثاني أكبر قيمة للترسيات في أكتوبر والتي بلغت 6.8 مليارات دولار.



وحلت قطر في المركز الثالث بعقد قيمته 1.5 مليار دولار، بينما جاءت الكويت وعمان في المركز الرابع بعقود قيمتها 1.2 مليار دولار، وأخيرا البحرين بترسيات قيمتها 36 مليون دولار.